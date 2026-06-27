Ярмарки выходного дня начали работу во Владивостоке

В субботу, 27 июня, прилавки с фермерской продукцией можно найти по двум адресам: в районе улицы Жигура, 2б, и на Верхнепортовой, 2 г. Торговля стартует в 9 утра и продлится до восьми вечера. Ассортимент радует глаз: здесь есть парное мясо и рыбка, деревенское молоко, творог и сметана, разноцветные овощи с грядки, ароматный мед, хрустящие соленья из бочки и свежая выпечка. Как говорят сами продавцы, весь товар — с местных подворий.