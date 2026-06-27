В красноярском Солнечном обильный ливень повредил дорогу

О ситуации в Солнечном сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин. По словам главы города, на строительной площадке произошел подмыв водоотводной трубы и потоки воды сошли на дорогу. Накануне дорожники проводили отсыпку склона, эта работа продолжится и сегодня. Поручил принять меры, чтобы ситуация не повторилась. Ливневка в этом месте появится вместе с новой дорогой — она там строится, — отметил Сергей Верещагин. Также глава города сообщил о непростой ситуации в Дрокино. Там поток воды со склонов подтопил территорию частного сектора. По словам Сергея Верещагина, городу не хватает ливневых канализаций: ими обеспечено чуть более 200 километров улиц, а протяженность дорог в разы больше. Эта проблема решается в ходе строительства новых объектов и реконструкции уже существующих.