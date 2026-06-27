Режим ракетной опасности отменили в Волгоградской области

Больше часа в Волгоградской области действовал режим ракетной опасности.
Об угрозе удара ракетами жителей региона предупредили сегодня в 3:25. Волгоградцев попросили спуститься в заглубленные помещения, взяв с собой документы, питьевую воду и необходимые лекарства.
О том, что опасность налета окончательно миновала, горожанам сообщили в 4:38.
Напомним, что после объявления ракетной опасности сотрудники управляющих компаний должны открывать укрытия. Информацию о возможном ударе ракетами им передают специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы.
Фото сгенерировано с помощью ИИ.
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