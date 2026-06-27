Он уточнил, что страны ЕС испытывают нехватку ресурсов.
«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам требуется партнёр для добычи природных полезных ископаемых для промышленности», — сказал Кулбергс.
Заявление прозвучало в интервью польскому телеканалу TVP WORLD. Журналист был шокирован и уточнил, что премьер-министр имеет в виду. Кулбергс попытался пояснить, что якобы говорил о «партнёрстве и взаимной выгоде».
Напомним, страны ЕС одобрили старт переговорного процесса по присоединению Украины и Молдавии. По информации СМИ, Брюссель из-за сопротивления Венгрии пересмотрел план вступления Украины и теперь стремится разблокировать в июле не пять, а два переговорных кластера.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Украина из-за амбиций останется в вечном «предбаннике» ЕС.