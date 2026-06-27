«Пережил все боли». Ультрамарафонец Альберт Окотэтто добежал до Перми

«Мой первый марафон был шесть лет назад — между соседними городами Ленинградской области. В то же время я узнал из интернета, что на моей малой родине, в Ямало‑Ненецком автономном округе, открывается новая дорога протяжённостью 344 км. Мне захотелось стать первым ультрамарафонцем родного региона, тем более из числа коренных народов. Тогда тренировки проходили вместе с велосипедистом, и вдвоём же мы преодолели путь, — рассказывает спортсмен. — Через два года я попробовал пробежать весь Ямало‑Ненецкий округ. Путь составлял 1153 километра. Благодаря моему прошлому забегу люди уже знали об ультрамарафоне. Я начал активно привлекать внимание к этому событию. Мне удалось преодолеть дистанцию за 19 дней и тем самым закрепить за своим народом репутацию самого выносливого в регионе».