«Пережил все боли». Ультрамарафонец Альберт Окотэтто добежал до Перми

Альберт Окотэтто бежит ультрамарафон из Москвы до города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. За 61 день одиночного забега он должен преодолеть более 3200 км. На 22 день пути Альберт достиг Пермского края. Спустя ещё четверо суток бегун добрался до знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной в столице Прикамья.
Во время 15-минутного перерыва Альберт рассказал корреспонденту perm.aif.ru о подготовке к ультрамарафону, трудностях забега и о том, чем ему понравилось Прикамье.
«Взбудоражить общественность».
Для ненца Альберта Окотэтто это уже третий большой одиночный забег.
«Мой первый марафон был шесть лет назад — между соседними городами Ленинградской области. В то же время я узнал из интернета, что на моей малой родине, в Ямало‑Ненецком автономном округе, открывается новая дорога протяжённостью 344 км. Мне захотелось стать первым ультрамарафонцем родного региона, тем более из числа коренных народов. Тогда тренировки проходили вместе с велосипедистом, и вдвоём же мы преодолели путь, — рассказывает спортсмен. — Через два года я попробовал пробежать весь Ямало‑Ненецкий округ. Путь составлял 1153 километра. Благодаря моему прошлому забегу люди уже знали об ультрамарафоне. Я начал активно привлекать внимание к этому событию. Мне удалось преодолеть дистанцию за 19 дней и тем самым закрепить за своим народом репутацию самого выносливого в регионе».
Примером для Альберта стали два серьёзных ультрамарафонца: Максим Егоров пробежал от Санкт‑Петербурга до Владивостока (10 000 км, а Руслан Шакин с беговой коляской за 5 лет преодолел 40 075 км — окружность Земли.
«Я подсмотрел у Руслана идею с коляской и понял, что с ней смогу преодолеть гораздо большие расстояния. Мне захотелось соединить столицу нашей страны с моей малой родиной. Во‑первых, это расширило кругозор моих соплеменников о стране. Во‑вторых, у любителей спорта из ненцев появится больше энтузиазма. Забегами я закрепляю за своим народом выносливость. Каждый мой земляк должен знать, что ему доступен любой вид спорта и нет ничего невозможного», — говорит Альберт.
До него ещё никто не бежал от Москвы до Сибири по этой трассе.
Особой подготовки ему не потребовалось. Как он сам признаётся: просто повезло родиться ненцем, ведь представители этого народа всю жизнь проводят в дикой природе.
«Я называю себя дикарём. Наше поколение первое, родившееся и выросшее в цивилизации. Поэтому у меня есть способность преодолевать большие дистанции почти без подготовки. Связь с корнями позволяет мне наслаждаться природой. Городской житель не смог бы каждую ночь спать в лесу. Для меня же это естественная среда. Если я не причиняю вреда природе, то и она не навредит мне», — рассуждает ультрамарафонец.
По его словам, самое сложное — психологическая подготовка.
«Есть множество физически одарённых людей, но им не хватает ментальной способности преодолеть такое расстояние», — говорит он.
Перед тем, как отправиться в путь, Альберт изучал опыт других ультрамарафонцев, бегал каждый день.
«Я мониторил всё, связанное с темой. Так мой мозг привык к мысли, что большие расстояния являются нормой. Обычный человек, сидящий на диване, удивляется: “Как это возможно?” А на самом деле бывают и более длинные забеги. В нашей стране мой результат пока будет третьим: у Руслана Шакина — 40 000 км, у Максима Егорова — 10 000. Напомню, я бегу всего 3200 с небольшим, не выдающийся результат. Но важно взбудоражить общественность, вдохновить мой народ и быть первым, кто преодолеет этот путь на своих двоих», — объясняет спортсмен.
В комментариях ему пишут, что он ненецкий Форрест Гамп.
«Очень люблю этот фильм. О чём он? Какой главный вывод можно сделать? В нашей жизни можно всё. Если начать делать и не останавливаться, то результат придёт. Ультрамарафон тоже об этом», — считает Альберт.
Нельзя быть зависимым.
Каждый день он преодолевает по 60 км. На старт выходит в 9 утра, завершает этап в 18−19:00. Говорит, что если мало есть и быть в нужном настроении, то можно уложиться. Суточную норму километров делит на три участка по 20 км.
«Пробегаю первый — ем, второй — ем, третий — еда и сон. Так что ультрамарафон на самом деле состоит из 20-километровых этапов. Пробежать 20 км за раз вполне доступно. Во время бега я не слушаю музыку, не использую гаджеты и не пользуюсь интернетом. Стараюсь быть максимально независимым. У меня на телефоне включено только приложение для отсчёта километража и навигатор. Представьте, пропал интернет или музыка — я что, остановлюсь? Нет, конечно! Поэтому и нельзя быть зависимым ни от чего», — рассказывает Альберт.
В пути вместе с ним — беговая коляска. В ней — спальник, коврик и пенка (всё для сна), а также еда, сменная одежда, солнечная панель — слабенькая, но плюс‑минус заряжает — и два пауэрбанка. К тому же, есть три пары кроссовок — после каждого 20-килеометрового отрезка старается переодеться и переобуться. После закупки продуктов коляска весит около 40 кг. И это при том, что сам спортсмен весит 57. Бывает тяжело толкать её, особенно в гору. Сильное влияние оказывает и погода.
«Самый сложный день был, когда я бежал к Омутнинску (прим., город в Кировской области). 34 км подряд не было ни одного населённого пункта, ни одной автобусной остановки, и целый день лил дождь. Промок насквозь, переодеться не во что, укрыться негде. Остановиться поесть нельзя, ведь я бы замёрз и заболел. Пришлось бежать под ливнем весь путь без пауз», — делится ультрамарафонец.
Во время ультрамарафона в Ямало‑Ненецком округе четыре дня из пяти шёл проливной дождь. Вспоминая те трудности, нынешние уже кажутся ему такими уж сложными.
«Даже не думаю останавливаться. Уверен, что добегу! Все боли, которые могли быть, я уже пережил. Теперь главное просто дойти до финиша», — говорит Альберт.
Сон и еда.
После очередных 60 км Альберт устраивает себе ночлег. Разводит огонь, кипятит воду, заваривает чай, греет еду.
«Питаюсь обычными консервами, которые продаются в любом сельском магазине», — рассказывает он.
Перед сном проверяет состояние ног.
«Снимаешь обувь, узнаёшь о новой мозоли», — рассказывает спортсмен.
В условиях постоянной влажности, когда идут дожди, сложно говорить о профилактике, ведь кроссовки почти всегда сырые.
«Что‑то родное».
«Первое, что я заметил при въезде в Пермский край — родной часовой пояс. Когда плюс два часа к Москве, то мне психологически комфортнее. Второе — очень живописные поля. В Прикамье я часто вижу открытые пространства, и это вызывает у меня, как у кочевника, совсем другое мышление. Лес давит, а простор сразу рождает мысли: “Вот здесь бы я разводил оленей, туда бы пошёл на охоту, а там озеро — можно попить чай”. В пермском ландшафте я нахожу для себя что‑то родное», — рассказывает Альберт.
Он сделал уже много фотографий с пермскими видами, пейзажами.
«Позавчера я заселился в деревенский отель, чтобы просушить экипировку. Но закон подлости: стоит мне развесить вещи, так моментально начинается дождь. В Пермском крае он издевался надо мной постоянно: ничего не мог высушить», — признаётся ультрамарафонец.
А вот люди, напротив, встретили необычно гостя очень тепло.
«Сразу после пересечения границы, меня встретили местные жители, весь день люди бежали вместе со мной. Самое тёплое впечатление за весь забег. Целая толпа школьников устроила для меня одного танцевальный концерт прямо в открытом поле. Они приготовили несколько номеров, чтобы показать единственному зрителю. Невероятно!», — рассказывает Альберт.
Он признаётся, что очень хотел своими глазами увидеть надпись «Счастье не за горами».
«Всю жизнь думал, что это где‑то в Краснодарском крае. Когда я жил в Санкт‑Петербурге, то на холодильнике был магнитик с этим местом. Мне казалось, что до меня квартиру снимали люди из гор. Лишь недавно узнал, что надпись находится в Перми. Захотелось посмотреть на неё воочию», — поясняет спортсмен.
Что будет после того, как дистанция в 3200 км будет взята?
«Не думал об этом. Я поймал свой дзэн и просто выполняю дневной километраж — рано или поздно он закончится. После него буду скучать по лесу. Нравится его необычный и неописуемый аромат, до забега никогда столько им не дышал. Также буду скучать по одиночеству — в жизни я довольно закрытый человек. Во время бега нахожусь в полном уединении и постоянном контакте с дикой природой. Очень ценный опыт для меня», — признаётся Альберт.
Финишировать он будет в Ноябрьске. В прошлый раз его там встречали тепло. Спортсмен верит, что и в этот раз местные бегуны присоединятся к нему на последних километрах.
«Но менталитет моего народа таков, что мы не особо проявляем эмоции. В прошлый раз я молча прибежал и поулыбался. Так будет и сейчас. Любая новость живёт три дня — забег вскоре забудется, как будто его и не было. Моё тело быстро войдёт в обычную колею, и это станет просто воспоминанием из прошлой жизни», — заключает Альберт Окотэтто.