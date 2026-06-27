Во Владивостоке провели «беговую вечеринку» под ритмы 90-х и 2000-х

«Это суперкруто! Я часто видела в соцсетях ролики с Запада, где ребята сначала бегут, а потом устраивают вечеринки на крыше. И вот теперь такое у нас, — эмоционально поделилась Наталья. — Это классная точка входа в спорт и в беговую тусовку. Когда мы бежали, к нам даже присоединялись случайные прохожие. У них была тренировка на 10 км, но они остановились, сделали с нами заминку и сказали: “Прикольно! В следующий раз точно с вами”».