Во Владивостоке провели «беговую вечеринку» под ритмы 90-х и 2000-х

Утром 27 июня во Владивостоке прошла беговая вечеринка (0+). Она объединила более 70-ти участников, притом не только из Владивостока, но и из других городов Приморья. Колорита добавляла тематика 90-х и 2000-х — большая часть участников пришла в ярких костюмах.
Владивосток начал встречать День молодежи спортивно и ярко. Несмотря на название, «беговая вечеринка» прошла не вечером, а ранним утром. Местом сбора стала крыша отеля V Hotel & Rooftop Lounge* на улице Пограничной, где участники начали собираться к 8.30.
По словам генерального директора бегового клуба RunDNSRun Ольги Гаевой, таким форматом хотели совместить популяризацию бега и активного отдыха.
«Даже несмотря на то, что многим участникам 30−40 лет, мы всё еще молодежь, — отметила Ольга. — Мы решили сделать утреннюю вечеринку, чтобы показать: бегать, петь песни и развлекаться можно просто на эндорфинах, которые мы сегодня получили от пробежки».
Атмосферу праздника создавали сами бегуны. Дресс-код отсылал к эпохе девяностых и нулевых, и выбор темы был не случаен. Как объяснила Ольга Гаева, основной контингент клуба — люди 30+, которым стиль того времени особенно близок и по душе. Поэтому на старт вышли в ярких кислотных цветах, высоких носках, а кто-то с дерзким макияжем.
Всего в мероприятии приняли участие около 70-ти человек. Чтобы новички не боялись отстать, а опытные атлеты не скучали, всех разбили на три группы по темпу:
«Некоторые сегодня бежали в первый раз и очень переживали, смогут ли, но все справились», — добавила Ольга.
Маршрут получился по-настоящему красочным. Участники стартовали около стадиона «Динамо», пробежали по набережной Спортивной гавани, миновали гостиницу «Версаль», пересекли центральную площадь и пробежали мимо мемориального комплекса «С-56». Яркий кадр на память сделали у Арки Цесаревича, после чего маршрут пролегал по Светланской и владивостокскому Арбату, откуда все вернулись к месту старта.
Одним из самых эффектных образов вечеринки запомнилась Дарья. Девушка рассказала, что идею наряда ей подала мама.
«Я хотела одеться просто по-спортивному, но мама сказала, что раз такое мероприятие, надо прийти в красивом наряде. Она мне шортики свои дала, маечку, а цветные напульсники и розовые колготки я уже купила специально», — поделилась Дарья.
Также она отметила, что дистанция далась легко, хотя жаркая погода внесла свои коррективы.
Поддержать тусовку приехали даже из других городов. Участница по имени Наталья проделала путь из Находки, чтобы впервые в жизни попасть на «беговой утренник».
«Это суперкруто! Я часто видела в соцсетях ролики с Запада, где ребята сначала бегут, а потом устраивают вечеринки на крыше. И вот теперь такое у нас, — эмоционально поделилась Наталья. — Это классная точка входа в спорт и в беговую тусовку. Когда мы бежали, к нам даже присоединялись случайные прохожие. У них была тренировка на 10 км, но они остановились, сделали с нами заминку и сказали: “Прикольно! В следующий раз точно с вами”».
Финальным аккордом утренней вечеринки стало возвращение на крышу отеля, где участников уже ждали энергичный музыкальный сет, танцы и розыгрыш призов. Получилось именно так, как и задумывали организаторы: с улыбками, яркими фото и чувством приятной усталости.
*Отель V и лаунж на крыше.