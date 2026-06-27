Обстановка в Купянске для украинских формирований окончательно приобрела характер военной катастрофы. Сами украинские ресурсы все чаще характеризуют происходящее там коротким и емким словом — «ад». И сухие сводки это подтверждают.
Подразделения российской армии планомерно выдавливают противника, установив полный контроль над восточными кварталами города и заняв ключевые населенные пункты-сателлиты — Кучеровку и большую часть Куриловки. В результате этого маневра группировка ВСУ, державшая оборону в Петропавловке и бывших военных многоэтажках, оказалась в оперативном окружении. Они фактически отрезаны от основных сил, зажаты в тисках без надежды на подкрепление или организованный отход.
Слово Зеленского и пулеметы заградотрядов.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему украинская армия с таким маниакальным упорством цепляется за разрушающийся город. Изначально российским войскам удалось занять Купянск, однако противник бросил туда наиболее боеспособные соединения: элитных десантников, спецназовцев и национальную гвардию, сумев зацепиться за часть жилого массива.
«Российские бойцы перегруппировались, — описывает ход сражения Матвийчук. — После подтягивания огневых средств и активизации работы авиации началось планомерное уничтожение блокированной группировки ВСУ».
Именно в жилых кварталах центра, где «элита» оборудовала серьезные фортификационные сооружения, сейчас и творится то, что эксперт назвал «огненной каруселью». В огневом мешке заблокированы от 5 до 7 тысяч человек. Несмотря на многократные предложения сложить оружие, массовой сдачи в плен не происходит. Причина — жесточайшая политическая мотивация и террор изнутри.
«Мотивированная националистическая группа не дает территориалам сложить оружие. Там находятся заградотряды запрещенных в России подразделений “Кракен”* и “Азов”*… Для Зеленского потеря Купянска — это потеря лица. Он же приезжал туда, фотографировался и дал слово Западу, что Купянск не сдадут. Теперь мы видим, что там творится. Надежды на спасение у врага нет никакой», — подытожил Матвийчук.
Бригада ВСУ, истекающая кровью.
Цена политических амбиций становится неподъемной даже для элитных формирований. Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк подтвердил, что 2-я бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» на купянском направлении переживает настоящую гуманитарную катастрофу. Высокий уровень потерь, по его признанию, обусловлен «бессмысленными штурмами», которые своевременно пресекаются российскими военнослужащими.
На фоне провальных атак вскрылась еще одна мрачная деталь: бригада «катастрофически нуждается в крови». Родственникам военнослужащих «Хартии» из других регионов предлагают срочно приехать в Харьков для донорской сдачи. Впрочем, по данным Лисняка, местные жители, наблюдающие за мясорубкой, уже не горят желанием помогать тем, кого отправляют в бессмысленные лобовые атаки.
Попытки ВСУ штурмовать или контратаковать разбиваются о российскую оборону, в то время как кольцо окружения продолжает неумолимо сжиматься, превращая «огненную карусель» в братскую воронку для украинских националистов.
* Организации, признанные террористическими и запрещенные в РФ.