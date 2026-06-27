Мбаппе обошел Месси по числу результативных действий на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал две голевые передачи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Норвегии (4:1). Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США).
По системе «гол+пас» Мбаппе набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи). Он обошел по этому показателю нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который забил 5 голов.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси начнет матч заключительного тура в группе J против команды Иордании на скамейке запасных.
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