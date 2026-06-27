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Россиян предупредили об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

Аксёненко: С 1 сентября изменятся правила работы советов МКД.

Источник: Комсомольская правда

Ряд изменений в сфере ЖКХ вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнил россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Речь идёт о работе советов многоквартирных домов и приёмке работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

«Для жителей это означает больше прозрачности», — сказал Аксёненко РИА Новости, отметив, что из документов должно быть понятно, кто произвёл приёмку, в какие сроки и на каком основании.

Кроме того, собственники смогут решать, должен ли председатель совета дома действовать один либо совместно с членами совета.

«В целом считаю, что сфера управления многоквартирными домами должна становиться более открытой и понятной для людей. Любые изменения, которые усиливают роль собственников, делают работу управляющих организаций более прозрачной и устанавливают единые правила взаимодействия, — это шаг в правильном направлении», — резюмировал депутат.

Напомним, новые правила в сфере ЖКХ, которые коснутся как собственников, так и арендаторов жилья, вступили в силу в мае 2026 года.

Также сообщалось, что российских садоводов обязали активно бороться с опасными сорняками с 1 марта.