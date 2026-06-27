Россиян предупредили об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

Ряд изменений в сфере ЖКХ вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнил россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Речь идёт о работе советов многоквартирных домов и приёмке работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.