Anthropic: власти США вернули доступ к модели ИИ Mythos 5 ряду организациям

Компания Anthropic подтвердила, что власти США восстановили доступ к её наиболее мощной модели искусственного интеллекта Mythos 5 для ряда американских организаций, связанных с вопросами безопасности и защиты инфраструктуры. Об этом разработчик сообщил в официальном заявлении.