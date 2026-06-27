Anthropic: власти США вернули доступ к модели ИИ Mythos 5 ряду организациям

Компания Anthropic подтвердила, что власти США восстановили доступ к её наиболее мощной модели искусственного интеллекта Mythos 5 для ряда американских организаций, связанных с вопросами безопасности и защиты инфраструктуры. Об этом разработчик сообщил в официальном заявлении.
Ранее СМИ писали, что доступ к системе получили более ста американских структур, включая государственные ведомства и крупные компании. Речь идет об организациях, работающих в сфере кибербезопасности и управления критически важными объектами.
В Anthropic отметили, что продолжают сотрудничество с американским правительством по вопросу дальнейшего расширения использования Mythos 5. Кроме того, компания рассчитывает добиться возобновления доступа и к другой своей модели — Fable 5.
Ранее сообщалось, что самая мощная модель ИИ Mythos, разработанная американской компанией Anthropic, всего за несколько часов взломала почти все секретные системы Агентства национальной безопасности США.