На проезд по Крымскому мосту образовались две очереди из 900 автомобилей

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Две очереди со стороны Крыма и Краснодарского края из 900 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту по состоянию на 06:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.», — говорится в сообщении.
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