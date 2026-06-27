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На проезд по Крымскому мосту образовались две очереди из 900 автомобилей

Время ожидания составляет около двух часов, сообщили в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к переправе.

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Две очереди со стороны Крыма и Краснодарского края из 900 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту по состоянию на 06:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.», — говорится в сообщении.

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