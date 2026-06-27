На проезд по Крымскому мосту образовались две очереди из 900 автомобилей

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Две очереди со стороны Крыма и Краснодарского края из 900 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту по состоянию на 06:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.