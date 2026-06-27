Мособлдума проработает инициативу о регулировании работы сервисов кикшеринга

Он добавил, что, в частности, для качественной и комфортной работы сервисов аренды электросамокатов должны быть определены места парковки устройств, а также для их передвижения следует определить зеленые и красные зоны. «Такие возможности уже есть, они точно могут быть введены теми, кто этим бизнесом занимается. Когда есть эти правила, точно будет порядок», — подчеркнул председатель Мособлдумы.