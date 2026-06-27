Мособлдума проработает инициативу о регулировании работы сервисов кикшеринга

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московская областная дума намерена проработать законодательную инициативу о регулировании работы сервисов проката электросамокатов, она будет направлена на федеральный уровень. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Да, потому что без федерального регулирования мы не обойдемся частичными ограничениями. Ряд наших муниципалитетов уже попросили сервисы привести к единому балансу механизм их работы, выстроить так, чтобы он не наносил вред жителям, и при этом, чтобы бизнесу тоже давать возможность работать», — сказал Брынцалов, отвечая на вопрос о планах проработки законодательной инициативы о регулировании работы сервисов кикшеринга.
Он добавил, что, в частности, для качественной и комфортной работы сервисов аренды электросамокатов должны быть определены места парковки устройств, а также для их передвижения следует определить зеленые и красные зоны. «Такие возможности уже есть, они точно могут быть введены теми, кто этим бизнесом занимается. Когда есть эти правила, точно будет порядок», — подчеркнул председатель Мособлдумы.
Также Брынцалов напомнил, что, согласно официальной статистике, в прошлом году в России произошло свыше 3,2 тыс. ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
Ранее некоторые округа Московской области ввели запрет на работу сервисов кикшеринга. Среди них Лобня, Солнечногорск, Люберцы и другие муниципалитеты. Это способствовало формированию перечня условий для организации работы сервисов аренды средств индивидуальной мобильности. Согласно данным регионального Минтранса, он подразумевает заключение соглашения между округами и компаниями кикшеринга с уточнением зон присутствия и ограничения работы СИМ.
Полный текст интервью будет опубликован 29 июня в 09:00 мск.