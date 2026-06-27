Водное сообщение по маршруту «Балаганск — Братск» возобновится 27 июня

Перевозчику предоставили субсидию из областного бюджета на возмещение недополученных доходов. Это позволит снизить стоимость билетов. Как сообщается на сайте «Восточно-Сибирского речного пароходства», поездка для взрослых обойдется в 2050 рублей, для детей — 1025 рублей.