Приморцы вновь полетели на китайский курорт Яньтай

Из Владивостока вновь выполняется чартерный рейс в китайский курортный город-порт Яньтай (провинция Шаньдун) — первый рейс авиакомпания «Якутия» выполнила в субботу, 27 июня. В дальнейшем полёты будут выполняться раз в неделю, сообщает ИА PrimaMedia.
На маршруте задействован российский лайнер Superjet, время в пути составляет около 2 часов 20 минут.
АК «Якутия» уже выполняла чартерные рейсы в Яньтай с июля по сентябрь прошлого года.
Яньтай из-за близости моря является комфортным для посещения практически круглый год, он признавался одним из самых экологически чистых городов Китая. В 1892 году здесь был основан первый в Китае винный завод «Чжан Юй», который выпускает продукцию и по сей день.
Таким образом, сегодня из Владивостока осуществляются рейсы в десять китайских городов: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Далянь, Шэньян, Харбин, Санья, Тяньцзинь, Яньтай и Ичан. На очереди — открытие рейсов в Циньхуанда, курорт «Бэйдайхэ».