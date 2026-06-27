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Приморцы вновь полетели на китайский курорт Яньтай

Чартерные рейсы выполнялись в прошлом году, возобновлены в этом.

Источник: PrimaMedia.ru

Из Владивостока вновь выполняется чартерный рейс в китайский курортный город-порт Яньтай (провинция Шаньдун) — первый рейс авиакомпания «Якутия» выполнила в субботу, 27 июня. В дальнейшем полёты будут выполняться раз в неделю, сообщает ИА PrimaMedia.

На маршруте задействован российский лайнер Superjet, время в пути составляет около 2 часов 20 минут.

АК «Якутия» уже выполняла чартерные рейсы в Яньтай с июля по сентябрь прошлого года.

Яньтай из-за близости моря является комфортным для посещения практически круглый год, он признавался одним из самых экологически чистых городов Китая. В 1892 году здесь был основан первый в Китае винный завод «Чжан Юй», который выпускает продукцию и по сей день.

Таким образом, сегодня из Владивостока осуществляются рейсы в десять китайских городов: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Далянь, Шэньян, Харбин, Санья, Тяньцзинь, Яньтай и Ичан. На очереди — открытие рейсов в Циньхуанда, курорт «Бэйдайхэ».