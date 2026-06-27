Опрошенная молодежь считает достойным доходом сумму свыше 83 тыс. рублей в месяц

Указывается, что среди работающих россиян, получивших профессиональное образование, 39% сообщили, что работают по специальности. Еще 12% заняты в смежной сфере. При этом 40% респондентов признались, что построили карьеру в другой области, не связанной с полученным образованием, следует из материалов.