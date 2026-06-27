Опрошенная молодежь считает достойным доходом сумму свыше 83 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Молодые специалисты в России считают достойным доходом на начальном этапе карьеры сумму свыше 83 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования «Авито рекламы» и «Авито работы».
«Молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет считают “зарплатой мечты на начальном этапе карьеры 83 422 ₽/мес.”, — говорится в исследовании.
Указывается, что среди работающих россиян, получивших профессиональное образование, 39% сообщили, что работают по специальности. Еще 12% заняты в смежной сфере. При этом 40% респондентов признались, что построили карьеру в другой области, не связанной с полученным образованием, следует из материалов.
Исследование проводилось среди 2 000 жителей России в возрасте от 18 лет.