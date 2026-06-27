В брошенном замке Пугачевой предложили открыть рехаб для алкоголиков

Агент по недвижимости Константин Муравьев в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал самое реалистичное коммерческое использование такой недвижимости, как замок Аллны Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь в Подмосковье. Известно, что супруги давно хотели продать недвижимость, однако это им так и не удалось.
Ранее эксперт назвал цену за дом в 500 млн рублей абсолютно неадекватной рынку, отметив, что на подобное строение сегодня за такие деньги очень сложно найти покупателя.
В условиях, когда жилой формат грозит остаться невостребованным, существует сценарий, способный приносить владельцу замка прибыль, отметил Муравьев.
«Такие дома в основном арендуют под реабилитационные центры для наркоманов и алкоголиков — там лечат богатых. Это, наверное, единственное и самое лучшее применение, которое можно найти: сдавать его в аренду под рехаб», — отметил Муравьев.
Эксперт пояснил, что классические способы извлечения дохода, вроде открытия бутик-отеля, для столь одиозного объекта сопряжены с высокими рисками неокупаемости.
«На самом деле такие дома никто из здравых людей не покупает. Купить это может только супер-мега-фанат Пугачёвой, но вряд ли за 500 миллионов, скорее предложит свою сумму. Если бы я и купил это, то под гостиницу или что-то подобное, то гораздо дешевле», — отметил Муравьев.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что Алла Пугачева и Максим Галкин* могут лишиться своего имущества в России, в том числе замка в деревне Грязь, после принятия закона об аресте имущества релокантов за действия против интересов РФ.
* Признан иностранным агентом в РФ.