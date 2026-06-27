В брошенном замке Пугачевой предложили открыть рехаб для алкоголиков

«На самом деле такие дома никто из здравых людей не покупает. Купить это может только супер-мега-фанат Пугачёвой, но вряд ли за 500 миллионов, скорее предложит свою сумму. Если бы я и купил это, то под гостиницу или что-то подобное, то гораздо дешевле», — отметил Муравьев.