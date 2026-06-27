Сергей Проскурнин поздравил железногорцев с Днём молодёжи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые железногорцы!
От имени всего Совета депутатов поздравляю вас с Днём молодёжи! В этот замечательный праздник мы отмечаем силу и энергию молодого поколения, его стремление к новым знаниям, открытиям и свершениям.
В Год народного единства особенно важно помнить, что наша общая сила — в единстве и поддержке друг друга. Мы гордимся тем, что в нашем городе живут талантливые и целеустремлённые молодые люди, которые вносят свой вклад в развитие города, края и всей нашей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и возможностей для их реализации. Пусть каждый день приносит вам яркие впечатления, интересные встречи и новые открытия.
Будьте смелыми и уверенными в себе, не бойтесь мечтать и ставить перед собой амбициозные цели. Верьте в свои силы и вы обязательно достигнете успеха.
С праздником, дорогие друзья! С Днём молодёжи!
Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН.