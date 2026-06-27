Сергей Проскурнин поздравил железногорцев с Днём молодёжи

В Год народного единства особенно важно помнить, что наша общая сила — в единстве и поддержке друг друга. Мы гордимся тем, что в нашем городе живут талантливые и целеустремлённые молодые люди, которые вносят свой вклад в развитие города, края и всей нашей страны.