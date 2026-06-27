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На сцене пермской оперы покажут древнерусский детектив

2 июля состоится премьера «Царской невесты».

Источник: Комсомольская правда

Со 2 по 5 июля на сцене Пермского театра оперы и балета состоится премьера «Царской невесты» (16+) Николая Римского-Корсакова. История о любви, ревности и власти, положенная на музыку одним из главных русских композиторов XIX века, была в репертуаре пермского театра на протяжении семи десятков лет. Режиссер Андрей Прикотенко предлагает новый взгляд на это произведение:

— Достаточно было присмотреться к драматургии «Царской невесты» более внимательно — и оказалось, что этот на первый взгляд цельный монолит тщательно собран композитором из мельчайших деталей, как мозаика — из кусочков смальты.

Сюжет оперы основан на реальных исторических событиях — третья жена Ивана Грозного, Марфа Собакина, умерла через две недели после свадьбы. Реальными людьми были и главные герои оперы — от царя до опричников. Но причина загадочной смерти царицы остается неизвестной до сих пор. Так что события, происходившие при царском дворе, носят детективный характер.