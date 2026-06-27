На сцене пермской оперы покажут древнерусский детектив

Сюжет оперы основан на реальных исторических событиях — третья жена Ивана Грозного, Марфа Собакина, умерла через две недели после свадьбы. Реальными людьми были и главные герои оперы — от царя до опричников. Но причина загадочной смерти царицы остается неизвестной до сих пор. Так что события, происходившие при царском дворе, носят детективный характер.