Россиянам объяснили, когда работодатель не вправе отзывать сотрудника из отпуска

«Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв из отпуска возможен только с письменного согласия работника. Обычные служебные поручения, даже очень важные для компании, не являются законным основанием. Если работник отказывается прервать отдых — это его право, и за такой отказ его нельзя уволить или наказать», — пояснила юрист.