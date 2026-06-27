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Россиянам объяснили, когда работодатель не вправе отзывать сотрудника из отпуска

Юрист Екатерина Сорокина заявила, что прервать отдых работника руководство может только при наличии письменного согласия.

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Работодатель не вправе прерывать отпуск сотрудника без его письменного согласия, кроме как в чрезвычайных ситуациях. Любые попытки принудительного вызова на работу под угрозой увольнения незаконны и влекут административную ответственность, сообщила ТАСС замдиректора правовой организации «Альтернатива», юрист Екатерина Сорокина.

«Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв из отпуска возможен только с письменного согласия работника. Обычные служебные поручения, даже очень важные для компании, не являются законным основанием. Если работник отказывается прервать отдых — это его право, и за такой отказ его нельзя уволить или наказать», — пояснила юрист.

По ее словам, к чрезвычайным обстоятельствам относятся крупные аварии, пожары, наводнения, землетрясения, террористические угрозы и иные неотложные ситуации, в том числе на производстве, например, утечка опасных веществ. Однако даже в подобных случаях необходимо получить добровольное согласие сотрудника на досрочный выход.

Сорокина подчеркнула, что закон прямо запрещает отзывать из отпуска несовершеннолетних, беременных женщин и работников, занятых во вредных или опасных условиях труда — вне зависимости от обстоятельств.

«Если работодатель пытается заставить выйти из отпуска под угрозой увольнения — это прямое нарушение закона. Работник может пожаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Согласно статье 5.27 КоАП РФ, незаконный призыв к выходу из отпуска или давление на сотрудника — административное правонарушение, за которое грозит штраф», — отметила эксперт.

Юрист добавила, что на практике сотрудники нередко соглашаются на досрочный выход из опасения потерять работу. Между тем право на ежегодный оплачиваемый отдых закреплено Конституцией и Трудовым кодексом РФ, а отказ прервать отпуск не может служить основанием для увольнения или дисциплинарного взыскания.