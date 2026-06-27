Главные часы Красноярска играют песню Вани Дмитриенко в День молодежи

27 июня, в День молодежи, главные городские часы Красноярска исполняют песню «Силуэт», записанную нашим земляком Ваней Дмитриенко и Аней Пересильд. Услышать ее можно сегодня в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.
Композицию выбрали сами жители краевого центра. В опросе она всего на один голос опередила трек DJ Smash («Силуэт» набрал 954 голоса, а «Волна» — 953 голоса).
Красноярский «Биг-Бен» был построен при Петре Пимашкове по проекту легендарного архитектора Арэга Демирханова. В 2019 году зародилась традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам.