Главные часы Красноярска играют песню Вани Дмитриенко в День молодежи

27 июня, в День молодежи, главные городские часы Красноярска исполняют песню «Силуэт», записанную нашим земляком Ваней Дмитриенко и Аней Пересильд. Услышать ее можно сегодня в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.