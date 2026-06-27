МАХ начал тестировать комментарии в публичных каналах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В тесте приняли участие более 100 авторов, блогеров, политиков, военкоров и СМИ. В их числе: телеведущая Юлия Высоцкая, спортивный блогер Алексей Столяров, инфлюенсер Валя Карнавал, военный эксперт Кирилл Фёдоров, медиа «РБК Стиль жизни», «Mash на спорте» и телеканал «Россия 1».
В течение нескольких недель возможность подключить комментарии появится у всех авторов публичных каналов, позднее — приватных. Для этого понадобится активировать опцию «Комментарии» в настройках канала.
Возможность оставить комментарий в публичном канале доступна всем пользователям МАХ на устройствах Android, а также в десктопной и веб-версии мессенджера. Авторы смогут видеть количество сообщений под постом и отвечать подписчикам от лица канала.
В июне количество публичных и приватных каналов в MAX превысило 9 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 400 миллионов подписчиков.