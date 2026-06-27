Главные городские часы поздравляют красноярцев с Днем молодежи (видео)

Главные часы Красноярска на башне администрации сменили мелодию в честь Дня молодежи. Об этом рассказали в мэрии.
Песню «Силуэт» красноярца Вани Дмитриенко и актрисы Ани Пересильд выбрали в народном голосовании. Услышать ее можно в 12:00,15:00,18:00 и 21:00.
Напомним, красноярский «Биг-Бен» традиционно меняет свое музыкальное сопровождение в честь государственных праздников и важных дат. Например, 25 января в честь Дня российского студенчества городские часы играли «Песенку студента» или «Из вагантов», а 23 февраля — марш «Прощание славянки».
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