В нескольких регионах России прогнозируется аномальная жара

«Мы подходим к самому жаркому времени года, поэтому высокая температура будет везде, даже если она будет около нормы. В Крыму 29−34 — это близко к норме. В Туруханском муниципальном округе Красноярского края сильная жара, температура днем до 35 градусов, в Долгано-Ненецком тоже сильная жара до 35 градусов. В Калининградской области сильная жара — до 37 градусов», — сказала Макарова.