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В нескольких регионах России прогнозируется аномальная жара

Так, в Калининградской области воздух прогреется до 37 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Аномальная погода в ближайшие дни прогнозируется в части регионов России, сильнее всего воздух прогреется в Калининградской области — там будет 37 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Мы подходим к самому жаркому времени года, поэтому высокая температура будет везде, даже если она будет около нормы. В Крыму 29−34 — это близко к норме. В Туруханском муниципальном округе Красноярского края сильная жара, температура днем до 35 градусов, в Долгано-Ненецком тоже сильная жара до 35 градусов. В Калининградской области сильная жара — до 37 градусов», — сказала Макарова.

Она добавила, что жара 33 градуса и выше прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Ямало-Ненецком. Все эти прогнозы, по словам синоптика, будут актуальны до 29 июня, потом жара пойдет на спад.

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