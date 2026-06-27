Садовод Туманов рассказал, как извлечь пользу из зарослей борщевика

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов призвал изменить отношение к борщевику Сосновского: вместо того чтобы воспринимать его исключительно как угрозу, специалист советует обратить агрессивный сорняк в пользу.
В частности, как отметил Туманов в эксклюзивном комментарии aif.ru, способность борщевика наращивать огромный объем биомассы делает его идеальным сырьем для получения плодородного грунта, который сейчас в дефиците.
«Я вообще человек, который ко всем растениям относится с пониманием. Я пытаюсь использовать борщевик в корыстных целях. Мне не хватает органики для компостных куч, и я просто еду, набиваю мешки борщевиком. Он перегнивает, и получается прекрасный компост. Мало того, на тех местах, где борщевик рос десятилетиями, образовался шикарнейший плодородный слой из перегнившей массы. Я просто набираю эту землю и плачу, что мне не хватает рук и ведер, чтобы увезти всё», — рассказал Туманов.
Он отметил что использование такой земли или компоста не станет проблемой на участке при правильном и регулярном уходу.
«Я же фактически заражаю участок. Но при этом, когда борщевик всходит, я просто протяпываю почву. Я обязательно раз в две недели борюсь с сорняками. У меня никогда не было борщевика старше двух недель», — сказал Туманов.
Эксперт также предложил распространить практику использования сорняка в промышленных масштабах, организовав сеть частных приемных пунктов. Он привел исторический пример из 1990-х годов, когда местный предприниматель на Алтае смог полностью очистить округу от зарослей лопуха, открыв скупку его корней для фармацевтической фабрики. Туманов уверен, что подобное решение не только избавит обочины от борщевика, но и станет подспорьем в хозяйстве.
«Вот сейчас киньте клич: господа, сдавайте зеленую массу борщевика на компост. И обучите людей, как делать это правильно, чтобы не было ожогов. Поверьте, всё выкосят под корень», — подчеркнул глава Московского союза садоводов.
Собеседник издания добавил, что такой подход превращает утомительную борьбу с сорняком в осмысленный хозяйственный процесс, а из трех килограммов зеленой массы получается килограмм прекрасного удобрения.