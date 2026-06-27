Садовод Туманов рассказал, как извлечь пользу из зарослей борщевика

«Я вообще человек, который ко всем растениям относится с пониманием. Я пытаюсь использовать борщевик в корыстных целях. Мне не хватает органики для компостных куч, и я просто еду, набиваю мешки борщевиком. Он перегнивает, и получается прекрасный компост. Мало того, на тех местах, где борщевик рос десятилетиями, образовался шикарнейший плодородный слой из перегнившей массы. Я просто набираю эту землю и плачу, что мне не хватает рук и ведер, чтобы увезти всё», — рассказал Туманов.