От кабаре до замка Янковского: какие памятники Приморья получат новую жизнь

Важной частью исторической застройки Уссурийска является здание Никольск-Уссурийской женской гимназии, построенное в 1907 году. Двухэтажное здание было рассчитано на размещение учебных классов и административных помещений одного из главных женских образовательных учреждений города. Объект отражает особенности дореволюционной общественной архитектуры Дальнего Востока начала XX века и входит в число наиболее крупных сохранившихся исторических зданий Уссурийска. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, находится в удовлетворительном состоянии, а для его дальнейшего сохранения и адаптации найден инвестор.