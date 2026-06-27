От кабаре до замка Янковского: какие памятники Приморья получат новую жизнь

В Приморье стартует восстановление 17 объектов культурного наследия — от дореволюционных особняков и военных комплексов до бывших библиотек, театров и промышленных зданий. Исторические памятники Владивостока, Уссурийска и Хасанского округа вошли в программу поддержки инвесторов, которая позволит провести реставрацию и адаптировать здания к современному использованию.
За каждым из этих объектов стоит отдельная история — развитие железной дороги и медицины, становление городов, жизнь купеческих династий, военных гарнизонов и первых общественных учреждений Дальнего Востока. Многие здания десятилетиями оставались без использования и сегодня нуждаются в восстановлении, но после реставрации могут вновь стать частью городской среды — культурными центрами, общественными пространствами, гостиницами, образовательными площадками и другими востребованными объектами.
Какие памятники вошли в программу восстановления и какие истории скрываются за их фасадами — в материале ИА PrimaMedia.
Военный госпиталь, переживший эпидемии.
Среди объектов культурного наследия — здание военного ведомства на улице Морозова, 8 во Владивостоке. Памятник регионального значения входит в ансамбль бывшего военного госпиталя, построенного в 1904 году, и является одним из немногих сохранившихся свидетельств медицинской истории города начала XX века.
В 1931 году, во время эпидемии сыпного тифа, на территории комплекса разместили инфекционную больницу. Владивостокский лазарет считался одним из наиболее оснащенных медицинских учреждений того времени — здесь работали лаборатория и рентген-кабинет, проводились исследования качества городской воды, а также действовала фельдшерская школа.
Сегодня здание площадью более 1,2 тысячи квадратных метров не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Несколько лет назад его состояние стало предметом судебных разбирательств: суд обязал собственника принять меры по консервации объекта и ограничить доступ посторонних лиц.
Предполагается, что благодаря программе льготного кредитования памятник сможет получить новую жизнь. После восстановления историческое здание может быть приспособлено под гостиницу, общественное пространство, образовательный центр или другой объект, востребованный в современной городской среде.
Памятник эпохи кабаре и театров.
Одним из самых заметных объектов программы восстановления во Владивостоке стало историческое здание на пересечении улиц Адмирала Фокина и Алеутской, известное как клуб «Лотос». Построенное в начале XX века по заказу предпринимателя Юлия Катчана, оно создавалось как театр-кабаре в восточном стиле.
За свою более чем вековую историю здание неоднократно меняло назначение. Во время интервенции здесь работало кабаре «Аквариум», где состоялся первый во Владивостоке конкурс красоты. Позднее в помещениях размещались Второй Интернациональный клуб, Дом революционной обороны и клуб имени Феликса Дзержинского, ставший центром культурной жизни сотрудников милиции.
Архитектурный облик здания считается одним из ярких примеров ориентального модерна во Владивостоке. Фасады украшены лепниной и восточными орнаментами, а в оформлении использованы элементы, напоминающие традиционные пагоды.
В советский и постсоветский периоды комплекс постепенно утратил первоначальную функцию и пришел в запустение. После пожара 2016 года объект серьезно пострадал — здание длительное время оставалось без полноценной кровли, а его состояние постепенно ухудшалось.
Сегодня исторический комплекс получил нового инвестора и проходит масштабную реконструкцию. Восстановительные работы предусматривают возвращение зданию исторического облика, включая воссоздание утраченной мансарды, реставрацию фасадов и приспособление помещений под современные функции.
Бывший лицей на Алеутской.
Доходный дом на улице Алеутской, 31 относится к числу исторических зданий начала XX века, формирующих архитектурный облик центра Владивостока. Несмотря на то, что имя первоначального владельца и точная дата постройки до сих пор не установлены, объект сохранил исторический фасад, который считается предметом охраны и подлежит реставрации.
В советские годы здание было надстроено двумя дополнительными этажами, а позднее вошло в состав комплекса, где размещались образовательные учреждения. Последние полтора десятилетия объект практически не использовался и постепенно приходил в упадок. За это время частично разрушились перекрытия и кровля, а многие конструкции оказались в аварийном состоянии.
В последние годы памятник оказался в центре внимания из-за масштабного проекта реконструкции комплекса зданий на Алеутской, 29−31. После обследования специалисты пришли к выводу, что часть соседних построек находится в аварийном состоянии. При этом историческую часть доходного дома планируется сохранить и восстановить.
Проект предусматривает сохранение и восстановление исторической части здания, а также создание современного многофункционального комплекса с гостиничными, торговыми и административными помещениями. Объем инвестиций в реконструкцию оценивается более чем в один миллиард рублей.
На данный момент параллельно с восстановлением комплекса на углу Алеутской и Адмирала Фокина продолжается реконструкция соседнего здания бывшего профессионального лицея № 38 ВГУЭС. Объект, который более 15 лет не использовался, был признан аварийным и демонтируется в рамках создания единого многофункционального комплекса «Командор». Проект предусматривает объединение исторически связанных зданий с размещением гостиницы, торговых, административных и общественных пространств. Завершение работ планируется ориентировочно к 2029 году.
Замок Янковского — усадьба с легендой.
Среди объектов культурного наследия, представленных инвесторам в Приморье, особое место занимает дом-замок Яна Янковского в селе Витязь Хасанского округа. Построенный в 1918—1919 годах, он связан с историей одной из известных династий исследователей и предпринимателей Дальнего Востока.
Создателем усадьбы стал Ян Михайлович Янковский — представитель семьи, сыгравшей заметную роль в освоении Приморья. В бухте Витязь он основал оленеводческое хозяйство и возвел необычное для того времени здание из бетона с добавлением морского песка и гальки. По легенде, дом имел оборонительные элементы — сторожевую башню, тайную комнату в подвале и скрытый ход к водопаду.
После национализации усадьба меняла назначение: здесь размещались контора зверосовхоза, база отдыха и жилье для сотрудников научных станций. Со временем здание оказалось заброшенным и сегодня находится в неудовлетворительном состоянии.
Дом, где началась история публичного чтения на Дальнем Востоке.
Среди объектов культурного наследия Владивостока — здание на улице Светланской, 119, известное как бывшее здание библиотеки имени Н. В. Гоголя (ныне — имени Максима Горького). Именно здесь в начале XX века размещалась первая публичная библиотека на Дальнем Востоке.
Дом был построен в конце XIX века купцом и городским деятелем Василием Жариковым. За свою историю здание успело побывать гостиницей «Европейская», рестораном, магазином и помещением различных городских служб. В 1913 году сюда перевели библиотеку, созданную еще в 1887 году при городской Управе как «кабинет для чтения».
В 1935 году библиотека получила имя Максима Горького и стала краевой. На протяжении десятилетий здание оставалось важным культурным центром Владивостока, связанным с развитием образования и просвещения в регионе.
В последние годы памятник оказался в тяжелом состоянии. После длительных судебных разбирательств здание вернулось в собственность Приморского края, однако за время споров исторический объект значительно пострадал: разрушались перекрытия, кровля и инженерные системы. В 2022 году власти рассматривали передачу здания в аренду за символическую стоимость — с условием полного восстановления памятника.
Сегодня трехэтажный памятник площадью более 900 квадратных метров находится в неудовлетворительном состоянии и готовится к поиску инвестора.
Дом Лукьянова.
Дом Лукьянова — объект культурного наследия регионального значения во Владивостоке, построенный в 1918 году на улице Всеволода Сибирцева, 4. Здание представляет собой характерный для дореволюционного города жилой дом смешанной конструкции, первый этаж выполнен из кирпича, второй — деревянный. В разные годы он являлся частью исторической жилой застройки Владивостока начала XX века.
После пожара в 2017 году деревянная часть здания была практически полностью уничтожена огнем. В последующие годы дом находился в неудовлетворительном состоянии и требовал комплексного восстановления. В 2025 году объект получил нового инвестора — ООО «Управляющая компания», который приобрел его на торгах и взял обязательства по реставрации.
После восстановления «Дом Лукьянова» планируется адаптировать под многофункциональное культурное пространство — здесь будут проходить выставки, лекции, творческие встречи и просветительские мероприятия. Реставрация предусматривает воссоздание утраченных элементов фасада, укрепление конструкций и приспособление здания к современному использованию с сохранением исторического облика. Завершение работ запланировано на 2027 год.
Дом, в котором в начале 1920 года проходили конспиративные заседания областного Военно-революционного штаба.
Здание на улице Гоголя, 27 во Владивостоке — объект культурного наследия регионального значения, связанный с событиями Гражданской войны на Дальнем Востоке. В начале 1920 года в этом доме проходили тайные заседания областного Военно-революционного штаба, где велась подготовка восстания против режима генерал-лейтенанта Сергея Розанова — командующего Приамурским краем в период белого движения.
Особое значение здания связано не столько с архитектурными особенностями, сколько с его исторической ролью — именно здесь проходили встречи участников подпольного движения, обсуждались планы организации вооружённого выступления и будущего перехода власти во Владивостоке. Дом сохранил связь с одним из ключевых этапов политической истории Приморья начала XX века.
Сегодня объект находится под охраной государства и включен в реестр памятников регионального значения. Здание общей площадью около 312 кв. м получило инвестора, который должен провести работы по сохранению исторического объекта до 2030 года. После восстановления предполагается адаптация здания под современное использование с сохранением его историко-мемориальной ценности.
Архитектурная память Уссурийска: офицерские дома, купеческие здания и первые городские учреждения.
Среди объектов культурного наследия Уссурийска — дом врача железнодорожной больницы Петра Федоровича Фролова. Особняк был построен в начале XX века как жилой дом для главного врача ведомственной больницы, которая обслуживала работников и строителей Уссурийской железной дороги. Одноэтажный особняк площадью более 300 квадратных метров сегодня не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Несмотря на это, здание сохраняет историческую ценность как свидетельство развития железнодорожной инфраструктуры и здравоохранения региона.
Ансамбль жилой застройки территории, связанный с военным ведомством Российской империи, появился в Уссурийске в начале XX века для размещения офицеров и штабных чинов 1-го Сибирского армейского корпуса и подразделений Приамурского военного округа. Комплекс формировался как часть военного городка — здесь размещались жилые дома, рассчитанные на несколько семей. Здания отличались просторными помещениями, высокими потолками и характерными архитектурными деталями — фигурной кирпичной кладкой, зубчатыми карнизами, рустованными лопатками и декоративными аттиками.
Сегодня объект культурного наследия регионального значения находится в неудовлетворительном состоянии и не используется. При этом сохранившаяся историческая архитектура делает его важной частью дореволюционной застройки Уссурийска. После восстановления здания могут получить новое общественное или жилое назначение с сохранением исторического облика.
Также среди объектов культурного наследия сохранились два дома жилого офицерского состава, построенные в начале XX века по инициативе Военного ведомства Российской империи. Они стали частью специальной жилой зоны для командного состава полков, расквартированных в городе.
Здания на улице Афанасьева (бывшей Ильинской) предназначались для проживания офицеров и их семей. Дома выполнены в характерном для военной застройки стиле — с элементами эклектики и «кирпичного стиля» — строгими фасадами, качественной кладкой, декоративными карнизами и рустованными деталями.
Здесь размещались квартиры командиров подразделений, штабных чинов и старших офицеров Приамурского военного округа. После революции здания сохранили связь с военной историей региона — в них проживали представители командного состава 5-й Краснознамённой общевойсковой армии. Сегодня оба объекта не используются и находятся в неудовлетворительном состоянии.
Здание мясных складов «Чурин и К» — один из сохранившихся объектов торговой и промышленной истории Уссурийска начала XX века. Оно было построено в 1908—1910 годах по заказу торгового дома «Чурин и К», одной из крупнейших предпринимательских компаний Дальнего Востока. После национализации предприятия склады продолжили использоваться в хозяйственных целях — здесь размещались холодильные мощности, склады мясокомбината и объекты снабжения.
Сегодня объект культурного наследия не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.
Еще один объект в Уссурийске — жилой особняк военного ведомства, известный как дом генерала, был построен в 1903 году в период активного формирования Южно-Уссурийского гарнизона. Здание возводилось по заказу Военного ведомства Российской империи и предназначалось для проживания высшего командного состава. В отличие от типовой военной застройки, особняк выделялся более парадным обликом — он выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма, с выразительными фасадными деталями и архитектурой.
В разные годы здесь проживали начальники гарнизона и офицеры штаба Приамурского военного округа. Среди них — генерал-лейтенант Владимир Афанасьевич Чичагов, первый комендант Владивостокской крепости, принимавший участие в развитии военной инфраструктуры региона. Сегодня объект культурного наследия регионального значения также находится в неудовлетворительном состоянии.
Кроме военной и торговой архитектуры, в Уссурийске сохранились памятники городской культуры начала XX века. К ним относятся кинотеатр «Гранд-Иллюзион» («Заря»), построенный в 1908 году и являвшийся одним из первых общественных зрелищных зданий города, а также здание Никольск-Уссурийской женской гимназии — крупного образовательного учреждения дореволюционного периода. Эти объекты сегодня рассматриваются как перспективные площадки для нового общественного использования — культурных пространств, творческих проектов, гостиничных и общественных функций.
Важной частью исторической застройки Уссурийска является здание Никольск-Уссурийской женской гимназии, построенное в 1907 году. Двухэтажное здание было рассчитано на размещение учебных классов и административных помещений одного из главных женских образовательных учреждений города. Объект отражает особенности дореволюционной общественной архитектуры Дальнего Востока начала XX века и входит в число наиболее крупных сохранившихся исторических зданий Уссурийска. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, находится в удовлетворительном состоянии, а для его дальнейшего сохранения и адаптации найден инвестор.
Ещё одним примером дореволюционной городской застройки Уссурийска является доходный дом на улице Ленина, построенный в начале XX века. Подобные здания были важной частью городской экономики того времени — первые этажи использовались под торговые помещения, лавки и конторы, а верхние этажи предназначались для сдачи жилья.
Напомним, капитальный ремонт здания Управления Федерального казначейства по Приморскому краю на улице Светланской, 69, где ранее проживала семья выдающегося общественного деятеля Дальнего Востока Алексея Старцева, выполнит ООО «ВСК Технострой». На эти цели выделено 124 137 402 рубля. Завершить работы планируется в 2027 году.
Согласно документации, подрядчику предстоит восстановить кровлю, фасады здания, а также модернизировать системы электроснабжения и отопления. Срок выполнения работ — не позднее 29 ноября 2027 года с даты заключения контракта.