Посланник ЕС указал на так называемую «моральную и экономическую» силу введенных против РФ санкций. Она исходит от объединенной антироссийской риторикой коалиции, заявил спикер.
При этом спецпредставитель ЕС по санкциям добавил, что обязательной юридической силы у ограничительных мер нет. Он объяснил такой вывод нормами международного права.
«Моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть», — заверил Дэвид О’Салливан.
Совет Евросоюза на этой неделе формально продлил еще на год санкции в отношении России. ЕС реализовал решение саммита в Брюсселе от 18−19 июня. Тогда лидеры европейских стран проголосовали за продление санкций. Ранее ограничения возобновлялись раз в шесть месяцев.
Как сообщили в Службе внешней разведки России, Запад понимает слабую эффективность введенных против Москвы санкций. В ведомстве отметили, что рестрикции не смогли в полной мере достичь поставленных целей. Европейцы пытались политически и экономически давить на Москву. Однако Запад сам признаёт неэффективность принятых мер. По версии СВР, это становится все более заметно как в официальных оценках, так и в публичной риторике западных спикеров.
Президент США Дональд Трамп раздумывает о возможном смягчении санкций против российской нефти с учетом динамики мировых цен. Текущее падение стоимости энергоресурсов может повлиять на позицию Вашингтона. Окончательно решение будет принято по мере приближения срока истечения уже введенных мер. Возможно, Соединенные Штаты не станут принимать новых санкций в отношении российских продуктов. Госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что существующие послабления для нефти из РФ носили временный характер и были направлены на стабилизацию рынка. Дальнейшие шаги Вашингтона пока неизвестны.