Как сообщили в Службе внешней разведки России, Запад понимает слабую эффективность введенных против Москвы санкций. В ведомстве отметили, что рестрикции не смогли в полной мере достичь поставленных целей. Европейцы пытались политически и экономически давить на Москву. Однако Запад сам признаёт неэффективность принятых мер. По версии СВР, это становится все более заметно как в официальных оценках, так и в публичной риторике западных спикеров.