Только не на лодках: Британия хочет разработать программу легального приёма беженцев

Великобритания планирует принять и разместить порядка 10 тысяч беженцев в рамках новой программы. Проект уже готовится представить МВД Соединённого Королевства.
«По имеющейся информации, министерство внутренних дел планирует переселить более 10 тысяч человек в рамках новой программы спонсорской поддержки местных сообществ к концу десятилетия», — информирует издание Times.
Цель проекта — создать для беженцев безопасные и легальные пути для прибытия в страну и предотвратить прибытие нелегальных мигрантов на лодках.
Ранее сообщалось, что Франция получит от Британии 660 млн фунтов для сдерживания миграционных потоков через Ла-Манш. Из выделенных 660 млн фунтов большая часть — 500 млн фунтов — пойдет на усиление контроля за пересечением Ла-Манша именно с французского берега.
При этом больше половины населения Великобритании поддержало введение режима ЧС на Ла-Манше.