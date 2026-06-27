Только не на лодках: Британия хочет разработать программу легального приёма беженцев

Ранее сообщалось, что Франция получит от Британии 660 млн фунтов для сдерживания миграционных потоков через Ла-Манш. Из выделенных 660 млн фунтов большая часть — 500 млн фунтов — пойдет на усиление контроля за пересечением Ла-Манша именно с французского берега.