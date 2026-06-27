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Только не на лодках: Британия хочет разработать программу легального приёма беженцев

Британия готовит программу легального приёма порядка 10 тысяч беженцев.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания планирует принять и разместить порядка 10 тысяч беженцев в рамках новой программы. Проект уже готовится представить МВД Соединённого Королевства.

«По имеющейся информации, министерство внутренних дел планирует переселить более 10 тысяч человек в рамках новой программы спонсорской поддержки местных сообществ к концу десятилетия», — информирует издание Times.

Цель проекта — создать для беженцев безопасные и легальные пути для прибытия в страну и предотвратить прибытие нелегальных мигрантов на лодках.

Ранее сообщалось, что Франция получит от Британии 660 млн фунтов для сдерживания миграционных потоков через Ла-Манш. Из выделенных 660 млн фунтов большая часть — 500 млн фунтов — пойдет на усиление контроля за пересечением Ла-Манша именно с французского берега.

При этом больше половины населения Великобритании поддержало введение режима ЧС на Ла-Манше.

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