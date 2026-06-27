Трупы 117 собак и сотни костей нашли на территории приюта в Калифорнии

В американском штате Калифорния на территории фонда спасения Miranda’s Rescue обнаружены останки более сотни собак с огнестрельными ранениями. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет New York Post.
Расследование началось после того, как в апреле зоозащитники тайно проникли на территорию и выкопали восемь мертвых животных с видимыми пулевыми ранениями. В ходе масштабных раскопок следователи нашли 117 неразложившихся трупов собак, 21 череп, сотни костей и 6 микрочипов.
— С января по апрель 2025 года организация получила более 900 животных из приютов… Нам удалось найти хозяев только для сотни или около того животных. 730 животных числятся пропавшими без вести, — сообщили в офисе шерифа округа Гумбольдт.
Расследование продолжается с участием ФБР и других ведомств. Над территорией во время раскопок витал сильный запах разложения, говорится в сообщении.
В декабре 2025 года в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области зоозащитники обнаружили тела замученных и мертвых животных. После этого они обратились в полицию.