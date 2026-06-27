Reuters: удар США не нанёс ущерб порту города Сирик в Иране

Атака Соединённых Штатов не нанесла ущерб порту населённого пункта Сирик в Иране, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, опубликованную в СМИ Ирана.
«Порту города Сирик не был нанесён ущерб в результате атаки США», — говорится в сообщении.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. В городе Сирик прогремели взрывы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.
По информации Reuters, военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.