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Reuters: удар США не нанёс ущерб порту города Сирик в Иране

Атака Соединённых Штатов не нанесла ущерб порту населённого пункта Сирик в Иране, в городе прогремели взрывы, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Атака Соединённых Штатов не нанесла ущерб порту населённого пункта Сирик в Иране, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, опубликованную в СМИ Ирана.

«Порту города Сирик не был нанесён ущерб в результате атаки США», — говорится в сообщении.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.

По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. В городе Сирик прогремели взрывы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.

По информации Reuters, военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

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