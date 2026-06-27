С 1 сентября в РФ изменится порядок приёмки работ в многоквартирных домах

«Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Для жителей это означает больше прозрачности», — приводит комментарий депутата РИА «Новости».
Парламентарий пояснил, что после выполнения работ станет понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Это позволит собственникам лучше контролировать качество услуг и понимать, за что они ежемесячно платят управляющей компании.
Аксёненко также отметил, что с начала осени жильцы смогут принять решение о совместной работе председателя совета дома с другими членами совета.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о размещении квитанций ЖКХ на портале «Госуслуги». После утверждения закона документы за жильё и коммунальные услуги будут приходить в личный кабинет пользователя. Бумажные квитанции в этом случае дополнительно выдавать не станут.
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