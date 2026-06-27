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С 1 сентября в РФ изменится порядок приёмки работ в многоквартирных домах

С 1 сентября в России начнёт действовать единый порядок оформления актов приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

«Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Для жителей это означает больше прозрачности», — приводит комментарий депутата РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что после выполнения работ станет понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Это позволит собственникам лучше контролировать качество услуг и понимать, за что они ежемесячно платят управляющей компании.

Аксёненко также отметил, что с начала осени жильцы смогут принять решение о совместной работе председателя совета дома с другими членами совета.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о размещении квитанций ЖКХ на портале «Госуслуги». После утверждения закона документы за жильё и коммунальные услуги будут приходить в личный кабинет пользователя. Бумажные квитанции в этом случае дополнительно выдавать не станут.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.