Новости Красноярского края 27 июня: бензин, День молодежи, ДТП, погода

В субботу, 27 июня, Красноярск масштабно отмечает День молодежи, готовясь к масштабному флешмобу и концерту известного диджея. Одновременно с этим синоптики предупреждают округа региона о надвигающихся штормах с крупным градом, а спасатели продолжают тяжелую работу в тайге, ликвидируя лесные пожары. Цены на топливо на большинстве АЗС продолжают держаться на прежнем уровне. Главные темы дня — в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Бензин в Красноярском крае 27 июня: цены на АЗС и ситуация с топливом.
Ситуация на рынке горючего сохраняет стабильность. Власти фиксируют лишь временный локальный ажиотаж на некоторых заправочных станциях, вынудивший владельцев сетей ввести лимиты на продажу топлива в одни руки.
Актуальные цены на бензин в Красноярске 27 июня 2026:
«Роснефть»: АИ-92 — 62,30 ₽; АИ-95 — 66,30 ₽; АИ-95 Pulsar — 68,85 ₽; дизель — 82,50 ₽.
«Газпромнефть»: АИ-92 — 62,47 ₽; АИ-95 — 67,03 ₽; дизель — 82,87 ₽.
НТС: АИ-92 — 73,00 ₽; АИ-95 — 77,00 ₽; дизель — 89,00 ₽.
КНП: АИ-92 — 73,50 ₽; АИ-95 — 77,50 ₽; АИ-98 — 92,90 ₽; дизель — 88,10 ₽.
«Олмал»: АИ-92 — 75,90 ₽; АИ-95 — 96,90 ₽; АИ-98 — 98,90 ₽; дизель — 99,90 ₽.
«ОПТИ»: АИ-92 — 82,32 ₽; АИ-95 — 86,86 ₽; АИ-98 — 99,90 ₽; АИ-100 — 101,00 ₽; дизель (межсезонный) — 81,15 ₽; дизель (стандарт) — 99,66 ₽.
День молодежи 27 июня 2026 в Красноярске: программа, шаттлы, DJ Smash и правила продажи алкоголя.
Центральной площадкой праздника стал Татышев-парк. Событие проходит под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы, спортивные активности и встречи с интересными людьми. Площадки на острове начинают работу в 12:00.
Любители видеоигр смогут посетить масштабную ретро-экспозицию: гостям предлагают вспомнить классический «Тетрис» и приставки Dendy, оценить хиты PlayStation и проследить эволюцию гейм-дизайна начала нулевых годов. В 15:00 участники развернут масштабную арт-инсталляцию «Знамя гордости». Вечерняя программа стартует в 19:00 показом фильма под открытым небом, а спустя полчаса все желающие смогут спеть в караоке под аккомпанемент живого оркестра.
Важным событием вечера станет флешмоб: красноярцы синхронно с жителями других городов зажгут тысячи фонариков, чтобы установить официальный рекорд России.
Завершит праздник выступление 44-летнего российского композитора и продюсера DJ Smash, автора хитов «Волна» и «Moscow Never Sleeps». Концерт приглашенного артиста начнется в 21:00 на площади возле БКЗ. Для прохода на праздник зрителям необходимо пройти быструю регистрацию в чат-боте мессенджера MAX и получить бесплатный электронный билет.
Добраться на выступление можно будет на бесплатном шаттле. Автобусы курсируют с 18:00 по 23:30 по маршруту: торговый центр «Авиатор» (левый берег) — магазин «Лента» (съезд с Октябрьского моста) и обратно. Транспорт отправляется каждые шесть минут.
Продажа алкоголя 27 июня 2026 в Красноярске разрешена, однако покупателям стоит учитывать законодательные временные рамки. Магазины, расположенные в жилых многоквартирных домах и пристройках, отпускают спиртное с 10:00 до 21:00. Отдельно стоящие торговые центры и павильоны без жилых помещений работают с 08:00 до 23:00. Заведения общественного питания реализуют напитки внутри залов без ограничений.
Массовое ДТП на Пограничников в Красноярске: что известно.
Утром 27 июня на улице Пограничников в Красноярске произошла массовая авария с участием 10 машин. Как рассказали в Госавтоинспекции krsk.aif.ru, по предварительным данным, 42-летний водитель легкового «Мицубиси» при движении не уступил дорогу большегрузу КамАЗ под управлением 47-летнего мужчины.
После удара транспортные средства отбросило на припаркованные рядом машины. Несколько автомобилей получили серьезные повреждения. При этом владельцы восьми разбитых машин оставили свой транспорт в неположенном месте прямо под дорожным знаком «Остановка запрещена».
Пожары в Красноярском крае 27 июня: борьба со стихией и помощь региону.
Обстановка в лесах остается сложной, но краевой оперативный штаб полностью контролирует ситуацию. Угроза населенным пунктам отсутствует. Краевой Центр мониторинга сообщает: превышений загрязняющих веществ в атмосфере над регионом нет.
По последним данным, в крае зарегистрирован 141 лесной пожар. Основные очаги сконцентрированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском округах. За прошедшие сутки команды потушили 13 возгораний площадью 2,4 тысячи гектаров. Большинство новых пожаров спровоцировали сухие грозы.
Группировка спасателей постоянно растет. Сейчас пламя ликвидируют 2142 человека, применяя 77 единиц техники. На помощь местным специалистам прибыли федеральные силы Авиалесоохраны и команды из девяти регионов страны, включая Бурятию, Забайкалье, Якутию и Карелию. В небе работают более 30 вертолетов и самолетов, оснащенных водосливными устройствами. Для искусственного вызова дождей спасатели задействуют самолет-зондировщик Ан-26, а разведку ведут с помощью беспилотников. Работу в северных районах осложняет жара и труднодоступность территорий. Людей доставляют к очагам вертолетами. Специалисты вручную прокладывают минерализованные полосы и разбирают сухостой. На самых сложных участках авиапожарные применяют взрывчатку, чтобы быстро создать защитные траншеи большой протяженности.
Власти напоминают: на территории Красноярского края действует режим ЧС. Посещение лесов ограничено, разведение костров и сжигание травы категорически запрещены. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. Заметив возгорание, незамедлительно звоните на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.
Погода в Красноярске и крае сегодня, 27 июня 2026: ливни и град.
Метеорологи выпустили штормовое предупреждение. Ближайшие три дня центральные и южные муниципальные округа накроют сильные дожди с грозами. Ожидается выпадение града и шквалистые усиления ветра со скоростью 25 метров в секунду и выше.
Совершенно иная картина складывается на севере региона. Юг Таймыра и Туруханский округ оказались во власти сильной жары, дневные температуры там достигнут + 35 . В Эвенкии, Туруханском и центральных районах на все выходные синоптики прогнозируют пожарную опасность пятого класса.
В Красноярске в субботу, 27 июня, днем воздух прогреется до + 25 , подует легкий ветер со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба. Ночью столбики термометров опустятся на отметку +16 °C, кратковременные осадки сохранятся.