Новости Красноярского края 27 июня: бензин, День молодежи, ДТП, погода

Группировка спасателей постоянно растет. Сейчас пламя ликвидируют 2142 человека, применяя 77 единиц техники. На помощь местным специалистам прибыли федеральные силы Авиалесоохраны и команды из девяти регионов страны, включая Бурятию, Забайкалье, Якутию и Карелию. В небе работают более 30 вертолетов и самолетов, оснащенных водосливными устройствами. Для искусственного вызова дождей спасатели задействуют самолет-зондировщик Ан-26, а разведку ведут с помощью беспилотников. Работу в северных районах осложняет жара и труднодоступность территорий. Людей доставляют к очагам вертолетами. Специалисты вручную прокладывают минерализованные полосы и разбирают сухостой. На самых сложных участках авиапожарные применяют взрывчатку, чтобы быстро создать защитные траншеи большой протяженности.