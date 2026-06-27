В МВД рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию с биометрией

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. МВД России для защиты средств на банковских счетах рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию с биометрией в банковских приложениях вместо кодов из СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
«Там, где это технически реализовано на высоком уровне защиты, следует переходить на двухфакторную аутентификацию с использованием биометрических данных вместо исключительно СМС-кодов, подверженных перехвату», — отметили в МВД.
Это же касается и «Госуслуг», утечка учетной записи с которых дает злоумышленникам полное досье на гражданина. «Запрещается сообщать кому-либо пароли из уведомлений портала и оставлять учетные данные в непроверенных личных кабинетах», — сказали в пресс-центре.
В МВД отметили, что безопасность сбережений лишь отчасти зависит от технологий банка. «В подавляющем числе случаев хищения становятся возможными в результате добровольной передачи данных самим потерпевшим под влиянием обмана», — подчеркнули в министерстве.
Там еще раз напомнили, что при поступлении звонков от «службы безопасности банка» или «правоохранительных органов» с требованием перевести деньги на «безопасный счет», назвать коды из СМС или установить приложение, следует немедленно прекратить разговор, так как сотрудники банков и силовых структур никогда не запрашивают по телефону данные карт, ПИН-коды и CVV-коды.