В МВД рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию с биометрией

Там еще раз напомнили, что при поступлении звонков от «службы безопасности банка» или «правоохранительных органов» с требованием перевести деньги на «безопасный счет», назвать коды из СМС или установить приложение, следует немедленно прекратить разговор, так как сотрудники банков и силовых структур никогда не запрашивают по телефону данные карт, ПИН-коды и CVV-коды.