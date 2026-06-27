В Красноярске после ливня перекрыли участок проспекта Молодежный

Накануне, 26 июня, в красноярском микрорайоне Солнечный после ливня для движения транспорта перекрыли участок проспекта Молодежный. Как сообщил в социальных сетях глава города Сергей Верещагин, из-за осадков произошел подмыв водоотводной трубы на стройплощадке, после чего поток воды сошел на проезжую часть.
На участке ведутся работы по отсыпке склона.
Верещагин признал, что сильные дожди не впервые вызывают локальные инциденты. Главная причина — городу не хватает ливневок (ею оборудовано чуть больше 200 километров улиц).
«Решаем эту проблему при строительстве новых объектов и реконструкции существующих», — добавил мэр.
Добавим, что вчера в поселке Дрокино после сильного ливня размыло единственную дорогу к загородному комплексу «Дрокино парк» и микрорайону Монамур.
По данным портала Gismeteo, 27 июня в Красноярске за окном будет до +25 градусов, пасмурно и небольшой дождь. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +20.