В Красноярске после ливня перекрыли участок проспекта Молодежный

Накануне, 26 июня, в красноярском микрорайоне Солнечный после ливня для движения транспорта перекрыли участок проспекта Молодежный. Как сообщил в социальных сетях глава города Сергей Верещагин, из-за осадков произошел подмыв водоотводной трубы на стройплощадке, после чего поток воды сошел на проезжую часть.