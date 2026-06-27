Кто может вернуть взносы на капремонт

Для получения компенсации необходимо, чтобы пенсионер:
был собственником жилья;
не работал;
не имел долгов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.
Селезнёв отметил, что если с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, то льгота будет применяться только к доле пенсионера. Например:
Если в квартире прописан внук-студент, льгота будет действовать только на долю пенсионера.
Если внук работает, то льгота не будет предоставлена вовсе.
Для оформления льготы пенсионеру необходимо собрать документы:
паспорт;
пенсионное удостоверение;
трудовую книжку;
выписку из ЕГРН;
справку об отсутствии долгов;
банковские реквизиты.
Заявление можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги», что упрощает процесс.
Решение о предоставлении льготы принимается в течение 10−15 рабочих дней. В МФЦ могут помочь с заполнением заявления.
Таким образом, данная мера направлена на поддержку пожилых граждан и улучшение их финансового положения. Это особенно актуально в условиях роста цен на коммунальные услуги и капитальный ремонт.