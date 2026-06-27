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Кто может вернуть взносы на капремонт

Пенсионеры старше 80 лет в России имеют возможность вернуть до 100% взносов на капитальный ремонт, если они соответствуют ряду условий, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР) в интервью РИА Новости.

Для получения компенсации необходимо, чтобы пенсионер:

  • был собственником жилья;

  • не работал;

  • не имел долгов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

Селезнёв отметил, что если с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, то льгота будет применяться только к доле пенсионера. Например:

  • Если в квартире прописан внук-студент, льгота будет действовать только на долю пенсионера.

  • Если внук работает, то льгота не будет предоставлена вовсе.

Для оформления льготы пенсионеру необходимо собрать документы:

  • паспорт;

  • пенсионное удостоверение;

  • трудовую книжку;

  • выписку из ЕГРН;

  • справку об отсутствии долгов;

  • банковские реквизиты.

Заявление можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги», что упрощает процесс.

Решение о предоставлении льготы принимается в течение 10−15 рабочих дней. В МФЦ могут помочь с заполнением заявления.

Таким образом, данная мера направлена на поддержку пожилых граждан и улучшение их финансового положения. Это особенно актуально в условиях роста цен на коммунальные услуги и капитальный ремонт.

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