В Москве открыли первую школу по отказу от курения

«Мы недавно организовали первую московскую школу по борьбе с курением, в том числе и с вейпами. И если туда будут обращаться, мы готовы оказать всю помощь, поддержку. Это работа с наркологами, с психологами, с психотерапевтами. У нас работают иглорефлексотерапевты. То есть любой человек получит там помощь», — сказал он.
По его словам, школа успела принять первых 30 пациентов. «Успешно закончили ее более 10 человек. Это уже плюс, это хорошо. Но почему хотелось бы больше? Потому что многие подростки и взрослые не считают это проблемой», — отметил Масякин.
Так, по мнению нарколога, приятный вкус и запах вейпа создают ложное ощущение безопасности. За маской «вкусного дыма» скрываются серьезные и доказанные риски для здоровья. «Там содержатся более токсичные вещества, чем в сигарете. Допустим, формальдегиды. А второй момент, про который все забывают, сигарета — она всегда конечна. Ну, то есть человек вышел покурить, ну, одну скурил сигарету, ну ладно, две. А вейпы употребляются на протяжении длительного времени и получается, что нагрузка вредных веществ выше», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что сегодня обращения в Московский научно-практический центра наркологии по поводу зависимости от вейпов исчисляются десятками. «Десятки. Которые выливаются в сотни по итогам года. Нам бы, конечно, хотелось больше. Потому что это проблема. Нельзя к ней относиться поверхностно», — заключил Масякин.
Ранее на полях ПМЭФ руководитель Росстандарта Антон Шалаев сообщил ТАСС, что вейпы теперь ограничены по объему жидкости и максимальному сроку годности, также в отношении их конструкции действуют определенные запреты. Кроме того, теперь нельзя выпускать устройства в форме пищевых продуктов, игрушек, животных, а также наносить на упаковку и сами вейпы изображения еды, напитков, лекарств, растений, образов людей, животных и анимационных персонажей, уточнил глава Росстандарта.