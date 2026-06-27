В Москве открыли первую школу по отказу от курения

Так, по мнению нарколога, приятный вкус и запах вейпа создают ложное ощущение безопасности. За маской «вкусного дыма» скрываются серьезные и доказанные риски для здоровья. «Там содержатся более токсичные вещества, чем в сигарете. Допустим, формальдегиды. А второй момент, про который все забывают, сигарета — она всегда конечна. Ну, то есть человек вышел покурить, ну, одну скурил сигарету, ну ладно, две. А вейпы употребляются на протяжении длительного времени и получается, что нагрузка вредных веществ выше», — пояснил собеседник агентства.