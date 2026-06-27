Жара против макияжа: Что происходит с кожей под плотным слоем тонального крема

Кроме того, в жару кожа становится более чувствительной к внешним воздействиям. При длительном ношении плотного макияжа могут возникать ощущение тяжести, дискомфорт и раздражение. Активное потоотделение в сочетании с косметическими средствами иногда приводит к покраснению кожи и усилению её чувствительности.