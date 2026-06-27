Жара против макияжа: Что происходит с кожей под плотным слоем тонального крема

В жару кожа работает активнее: усиливается выработка кожного сала, активнее функционируют потовые железы, усиливается микроциркуляция. Если поверх кожи нанесён плотный слой декоративной косметики, это создаёт дополнительные условия для закупорки пор и развития воспалительных процессов.
Людмила Швецова.
Врач-косметолог «СМ-Косметология».
Одной из самых распространённых проблем становятся комедоны и воспалительные элементы. При высокой температуре усиливается выделение себума. Когда кожное сало смешивается с потом и декоративной косметикой, образуются плотные пробки, которые могут закупоривать выводные протоки сальных желёз.
Особенно часто такие проблемы возникают у обладателей жирной и комбинированной кожи. В результате появляются чёрные точки, закрытые комедоны и воспалительные элементы.
Кроме того, в жару кожа становится более чувствительной к внешним воздействиям. При длительном ношении плотного макияжа могут возникать ощущение тяжести, дискомфорт и раздражение. Активное потоотделение в сочетании с косметическими средствами иногда приводит к покраснению кожи и усилению её чувствительности.
Многие пытаются скрыть жирный блеск дополнительными слоями пудры или тонального крема. Однако это нередко даёт обратный эффект. Чем больше плотных текстур наносится на кожу, тем быстрее макияж начинает «плыть». В результате лицо выглядит менее свежим, а необходимость постоянно поправлять макияж только увеличивает нагрузку на кожу.
Людям с хроническими кожными заболеваниями жара сама по себе может ухудшать состояние кожи, а использование тяжёлой декоративной косметики способно усиливать эти процессы. Особенно осторожными стоит быть пациентам с акне, розацеа и себорейным дерматитом.
В тёплое время года врач рекомендует отдавать предпочтение лёгким тональным флюидам, BB- и CC-кремам, минеральной косметике и средствам с некомедогенной формулой.
«Летний макияж должен не маскировать кожу под плотным слоем косметики, а лишь слегка выравнивать тон и подчёркивать естественную красоту. Чем легче текстура средства, тем комфортнее чувствует себя кожа в жаркую погоду», — отметила Швецова.
Эксперт также напомнила, что вечером необходимо тщательно удалять декоративную косметику с помощью средств для демакияжа и мягкого очищения.
Сам по себе макияж не опасен для кожи. Проблемы возникают тогда, когда плотные средства используются ежедневно в условиях высокой температуры, повышенной влажности и активного потоотделения. Летом коже особенно важно обеспечить возможность нормально функционировать и поддерживать естественные процессы саморегуляции.
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