От +15 до +27, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 27 июня

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 27 июня будет переменной облачности. Вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер северной четверти разовьет скорость 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 28 июня также будет переменная облачность, во второй половине дня и вечером возможны кратковременный дождь и гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 м/с.