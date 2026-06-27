В Хабаровске случайная знакомая обокрала 74-летнюю пенсионерку, пока та спала после застолья

В Хабаровске полицейские задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в краже у пожилой горожанки. Злоумышленница вошла в доверие к пенсионерке под видом случайной знакомой. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась 74-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что встретила на лестничной клетке незнакомку, которая попросила воды. Женщины разговорились, и гостья предложила распить алкоголь. Пенсионерка согласилась и пригласила новую знакомую в квартиру. Во время застолья хозяйка уснула, а наутро обнаружила, что из шкафа пропал новый смартфон в упаковке стоимостью 10 тысяч рублей и семь тысяч рублей наличными.
Сотрудники отдела полиции № 4 задержали подозреваемую. Ранее она была судима за кражи, неуплату алиментов и применение насилия в отношении представителя власти. Постоянного адреса проживания женщина не имеет. Со слов фигурантки, смартфон она сдала в комиссионный магазин за семь тысяч рублей. Все вырученные и похищенные деньги потратила на продукты и спиртное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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