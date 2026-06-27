В Хабаровске случайная знакомая обокрала 74-летнюю пенсионерку, пока та спала после застолья

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась 74-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что встретила на лестничной клетке незнакомку, которая попросила воды. Женщины разговорились, и гостья предложила распить алкоголь. Пенсионерка согласилась и пригласила новую знакомую в квартиру. Во время застолья хозяйка уснула, а наутро обнаружила, что из шкафа пропал новый смартфон в упаковке стоимостью 10 тысяч рублей и семь тысяч рублей наличными.