В Хабаровском крае восемь территорий претендуют на миллиарды

В Хабаровском крае восемь населённых пунктов примут участие в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по инициативе Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Муниципалитеты региона подали заявки на получение федеральных грантов на общую сумму 1,2 млрд рублей. Всего в этом году на конкурс от субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 110 проектов общей стоимостью свыше 10 млрд рублей.
Среди инициатив от Хабаровского края — благоустройство дворцового парка культуры и отдыха «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, создание сквера «Импульс» в Амурске, обновление прогулочной зоны у Дома культуры в Ванино и третьего этапа сквера «Золото Умальты» в Чегдомыне.
Также в конкурс включены проекты реконструкции стадиона «Локомотив» в Бикине, благоустройства сквера «Воинской Памяти и Славы» в Солнечном, обновления восточной части набережной в Николаевске-на-Амуре и площади перед районным Домом культуры в Чумикане.
Как отметили в правительстве региона, край уже не первый год успешно участвует в программе. До конца 2026 года новые общественные пространства появятся в Амурске, Чегдомыне, Ванино, Вяземском и Николаевске-на-Амуре.
«Конкурс остаётся одним из наиболее востребованных инструментов развития общественных пространств на Дальнем Востоке. Все проекты формировались при непосредственном участии жителей — от выбора территорий до определения функционального наполнения и архитектурных решений», — подчеркнул директор департамента социального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк.
Победителей определят до 1 сентября. Федеральная комиссия выберет 54 проекта, которые получат гранты в размере от 50 до 300 млн рублей. Реализация инициатив начнётся в 2027 году.