Народные приметы на 28 июня: чего нельзя делать в день Скотного заступника?

28 июня православная церковь чтит память сразу двух святых: пророка Амоса, жившего в VIII веке до нашей эры, и мученика Вита Римского, пострадавшего за веру в IV веке при императоре Диоклетиане. Пророк Амос был простым пастухом, но Господь призвал его к пророческому служению, и он обличал несправедливость и идолопоклонство. Святой Вит с детства творил чудеса, исцелял больных и обращал язычников в христианство, за что после жестоких пыток был казнён вместе со своими наставниками.