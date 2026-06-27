Народные приметы на 28 июня: чего нельзя делать в день Скотного заступника?

28 июня православная церковь чтит память сразу двух святых: пророка Амоса, жившего в VIII веке до нашей эры, и мученика Вита Римского, пострадавшего за веру в IV веке при императоре Диоклетиане. Пророк Амос был простым пастухом, но Господь призвал его к пророческому служению, и он обличал несправедливость и идолопоклонство. Святой Вит с детства творил чудеса, исцелял больных и обращал язычников в христианство, за что после жестоких пыток был казнён вместе со своими наставниками.
В народном календаре — Фитов день или Скотный заступник. Считалось, что святой Вит покровительствует домашним животным и защищает их от болезней.
На Руси с этой датой было связано немало строгих запретов. Тем, кто рискнет их нарушить, мудрецы далекого прошлого сулили беды, болезни и прочие невзгоды.
Народные приметы на 28 июня: что нельзя делать.
В Фитов день строго запрещалось сеять хлеб и высаживать любые культуры — считалось, что они не успеют вызреть до осени.
Остатки пищи, включая крошки со стола, не выбрасывали, а отдавали скотине или птицам, иначе, по поверьям, в доме заведутся долги и безденежье. Также не разрешалось отрезать хлеб ножом. Якобы это могло стать причиной блезни.
28 июня нельзя устраивать шумные праздники, громко смеяться и веселиться — это могло обернуться чередой неудач.
Девушкам в этот день не советовали гадать на суженого, чтобы нечисть не прицепилась. Также юным особам не советовали выходить на улицу с распущенными волосами и смотреть в окно после заката.
Ни в коем случае не следует обижать скотину. Из-за этого в жизни начнется черная полоса.
Матерям строго-настрого запрещалось оставлять детей без присмотра даже на минуту. Темные силы могли напугать чадо и сделать его заикой. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 28 июня: что можно делать.
Наши пращуры верили, что 28 июня нужно провести тихо и спокойно, желательно в кругу семьи. Женщины занимались домашними хлопотами: убирались в доме, хозяйничали на кухне, готовили приданое — пряли и вышивали полотенца.
Мужчины ремонтировали мебель, водили скотину на пастбища и водопой, ездили на ярмарки. Стоит отметить, что день хорошо подходит для покупок — можно приобрести что-то в дом или обновить гардероб.
Мудрецы на Руси говорили, что в этот день необходимо сделать хотя бы одно доброе дело. Все хорошее вернется сторицей.
Также 28 июня можно знакомиться с противоположным полом, назначать свидания. Есть шанс встретить свою судьбу. А чтобы быть удачливым в любви, нужно надеть что-то красное.
Если же на первом месте у вас финансовый вопрос, можно попробовать старинный обряд на привлечение богатства. Следует взять монету любого номинала, спрятать ее в кусочке теста и запечь. Готовую булочку нужно закопать в огороде за домом и подождать месяц. В старину бытовало мнение, что этот нехитрый ритуал поможет приманить в дом денежную удачу.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 28 июня.
Не обходился Фитов день и без наблюдений за погодой. Тучи, солнце и ветер могли подсказать нашим предкам, каким будет июль и чего ждать от урожая.
Считалось, что осадки 28 июня — дурной знак. Ливень предвещает гибель зерновых. Возможен голод.
Обильная роса поутру — к плодородному году, туман вечером — к скорым осадкам.
Громкое стрекотание кузнечиков предупреждает, что дожди затянутся на несколько дней.
Беспокойное поведение домашнего скота — к перемене погоды. Кваканье лягушек на закате — к потеплению.
Перистые облака на небе — к похолоданию и сырости. Много комаров и мошек — к жаркому дню.
Если небо на закате окрасилось в желтый цвет, погода резко испортится. Дожди могут зарядить на несколько суток.
Именинники 28 июня.
В этот день именины отмечают Августин, Григорий, Ефрем, Иона, Лазарь, Михаил, Модест, Семён, Степан и Фёдор.