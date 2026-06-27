За неделю мошенники похитили у жителей Красноярского края более 51 млн рублей

С начала текущего года жертвами интернет-преступников стали 2 704 жителя Красноярского края. Причиненный гражданам ущерб превысил 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. По данным ведомства, в суды края направлено 351 уголовное дело об интернет-хищениях. Только за минувшую неделю у 84 жителей края дистанционным способом похищено более 51 миллиона рублей. В суды направлен 131 иск о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 25 миллионов рублей.