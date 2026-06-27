Компания «МОЛОТ» обжалует итоги проверки Росприроднадзора

— ООО «МОЛОТ» категорически не согласно с выводами Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, изложенными в акте проверки, и считает их необоснованными, — заявили в организации. — Все действия компании осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательства и условиями соглашения с администрацией Дзержинского района.