Эксперт Исайкин рассказал, как помочь питомцам перенести жару

При этом Исайкин предостерег хозяев от того, чтобы давать животным мороженое. Зачастую они плохо переносят молочные продукты, особенно жир, из-за чего у питомца могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой. «Кроме того, в мороженом содержится много сахаров, к которым хищники плохо приспособлены, а это грозит диабетом», — отметил он.