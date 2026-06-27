Мурал в память о герое России Владимире Шатова открыли в Хабаровске

В Хабаровске 26 июня торжественно открыли новый патриотический арт-объект. Мурал, изображающий Героя России подполковника Владимира Шатова, нарисован на стене многоэтажки на Амурском бульваре, у железнодорожного вокзала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Размер картины — 30 метров в высоту.
— Владимир Шатов — наш земляк, выпускник 67-й школы, — написал в своём блоге в мессенджере МАКС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — В 2004 году, выполняя боевую задачу в Ингушетии, он спас раненого товарища и, будучи уже сам тяжело раненым, пошел на штурм бандформирования, принял смертельный бой. И сейчас мы отдаём должное подвигу человека, который погиб, защищая Родину и нас с вами. Указом Президента он удостоен высшей награды посмертно. Его имя уже высечено на мемориале площади Славы, в его честь названы улица и школа в Хабаровске. А теперь появился мурал.
Глава краевого правительства напомнил, что в прошлом году в регионе начал работу проект «Муралы Победы» при поддержке «Единой России», молодёжных объединений и «Союза патриотов Отечества». Благодаря этому в Хабаровске появились портреты маршалов Василевского и Жукова, героев Максима Пассара и Петра Кагыкина. К ним присоединился и портрет Владимира Шатова.
— Отдельное спасибо его супруге Ирине и всей семье за то, что хранят память о настоящем гражданине, на которого стоит равняться, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Это не просто уличное искусство. В наши дни, когда наши воины снова защищают Родину, подвиг Владимира Шатова приобретает особое значение. Это наша признательность, наша память и источник гордости.