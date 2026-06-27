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Намибия хочет добиться репараций от Германии за геноцид двух племён

Намибия требует от ФРГ признать геноцид племён и заплатить за преступления.

Источник: Комсомольская правда

Намибия добивается репараций за немецкий геноцид местных племён, который произошёл в начале XX века. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Намибии Фестуса Катуна Мбандеку.

Речь идёт о массовых убийствах представителей племён гереро и нама колониальными войсками Германии. Намибия добивалась от ФРГ признания генцида, извинений и выплаты репараций. Мбандека сообщил, что по первым двум пунктам Германия готова пойти навстречу Намибии.

«Теперь остался вопрос репараций — что немцы могут сделать, чтобы искупить преступления. Насчет их объема идут обсуждения в Намибии и Германии. Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что государства-члены Африканского союза намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций. Страны планируют подать иск в отношении нескольких государств Европы с требованием выплаты репараций за рабство.

Ранее премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила в Организации Объединенных Наций, что репарации за рабство и колониализм должны стать частью новой «глобальной перезагрузки».