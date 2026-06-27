Намибия хочет добиться репараций от Германии за геноцид двух племён

«Теперь остался вопрос репараций — что немцы могут сделать, чтобы искупить преступления. Насчет их объема идут обсуждения в Намибии и Германии. Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни», — сказал он.