Туроператоры назвали цены отдыха в популярных у россиян странах

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучила минимальные цены турпакетов на прямых рейсах из Москвы в популярные у туристов страны. Расчет сделан для туров на двоих на 10 ночей с вылетами в середине июля.
Самым доступным направлением в подборке стала Абхазия: отдых на двоих на 10 ночей с завтраками стоит от 70−80 тыс. руб., формат «все включено» — от 180 тыс. руб. Санаторный отдых в Белоруссии начинается от 110−120 тыс. руб. на двоих с трехразовым питанием.
Турция и Египет остаются одними из самых бюджетных массовых пляжных направлений: туры на двоих на 10 ночей с системой «все включено» начинаются от 130−140 тыс. руб. Сопоставимы по цене ОАЭ — от 130−135 тыс. руб. с завтраками и от 152 тыс. руб. с «все включено».
Хайнань в Китае обойдется минимум в 140−150 тыс. руб. на двоих с завтраками, пляжный отдых в Батуми — от 155−165 тыс. руб. Таиланд начинается от 160−170 тыс. руб., Иордания — от 170−180 тыс. руб., Вьетнам — от 190−200 тыс. руб.
Дороже стоят Азербайджан, Танзания и Тунис: от 210−220 тыс., 220−230 тыс. и 245−255 тыс. руб. соответственно. Мальдивы начинаются от 260−270 тыс. руб. на двоих в гестхаусах, Сейшелы — от 290−300 тыс. руб., Индонезия — от 300−310 тыс. руб.
Данные туроператоров показывают, что фактический бюджет зависит от продолжительности поездки, питания и того, указана цена на человека или на двоих. В Anex среди популярных летних направлений назвали РБК Турцию, Вьетнам, Египет, Россию и Казахстан. По данным компании, недельный тур в Турцию (Мармарис) стартует от 38 тыс. руб. на человека при двухместном размещении, Египет (Шарм-эль-Шейх) — от 45 тыс. руб., Вьетнам (Дананг) — от 75 тыс. руб.
В TEZ TOUR среди лидеров продаж называют Турцию и Китай, за ними следуют Египет, Таиланд и Вьетнам. Средний бюджет зарубежного отдыха, по оценке компании, составляет около 100−120 тыс. руб. на человека при средней продолжительности поездки около 10 дней.
В Coral Travel также называют Турцию лидером летнего спроса. Минимальная стоимость тура на двоих на 7 ночей (конец июня-начало июля) начинается от 108 тыс. руб., средняя — от 200 тыс. руб. Египет с вылетом из Москвы стоит от 93 тыс. руб. на двоих на 7 ночей, Вьетнам — от 158,9 тыс. руб. на двоих на 11 дней, Таиланд — от 176,1 тыс. руб. на двоих за 13 ночей.