КСВО ЛНР помог семье погибшего бойца оформить положенные выплаты и льготы

В КСВО также рассказали о том, что в Ульяновской области сотрудники комитета добились зачисления ребенка погибшего военнослужащего в детский сад. Вдова погибшего бойца обратилась с просьбой помочь в оформлении места для трехлетнего сына. Ранее в компетентных органах ей отказали в льготных условиях зачисления по причине того, что отец участвовал в контртеррористической операции, а не в СВО. Юристы комитета добились пересмотра решения, и ребенок был зачислен в дошкольное учреждение в льготном порядке.