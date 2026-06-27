КСВО ЛНР помог семье погибшего бойца оформить положенные выплаты и льготы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Луганской Народной Республики в течение почти года сопровождали семью погибшего военнослужащего, помогая собрать документы из различных ведомств ЛНР и ДНР для оформления пенсии по потере кормильца и других положенных выплат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КСВО.
«В Комитет семей воинов Отечества ЛНР обратилась бывшая супруга погибшего военнослужащего. После его гибели семья столкнулась с трудностями при оформлении пенсии по потере кормильца и других положенных выплат. Для подтверждения права на меры поддержки требовалось собрать документы из различных ведомств двух регионов. К решению вопроса были подключены представители КСВО ДНР. В течение почти года специалисты сопровождали семью, направляли межведомственные запросы и помогали собирать необходимые документы», — говорится в сообщении.
В результате пенсия по потере кормильца, положенные выплаты и меры социальной поддержки были оформлены в полном объеме.
Кроме того, в Пензенской области КСВО при содействии фонда «Защитники Отечества» организовал передачу 30 коз с хозяйства семьи погибшего участника СВО на ферму ветерана СВО. Мама погибшего бойца не могла продолжать содержание животных и искала возможность передать их в другое хозяйство. Теперь козы будут содержаться на ферме ветерана Валентина Арутюняна, супруга которого задумывается о собственной сыроварне.
В КСВО также рассказали о том, что в Ульяновской области сотрудники комитета добились зачисления ребенка погибшего военнослужащего в детский сад. Вдова погибшего бойца обратилась с просьбой помочь в оформлении места для трехлетнего сына. Ранее в компетентных органах ей отказали в льготных условиях зачисления по причине того, что отец участвовал в контртеррористической операции, а не в СВО. Юристы комитета добились пересмотра решения, и ребенок был зачислен в дошкольное учреждение в льготном порядке.