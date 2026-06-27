Главные новости к утру 27 июня

Десять человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград.
Правительство отложило решение по запрету экспорта дизеля из России.
Совбез ООН проведет заседание из-за удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии.
Владимир Путин подписал закон о кратном повышении пошлин для мигрантов.
Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 920 человек.
Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта.
На ЧМ-2026 в группе H сборная Кабо-Верде вместе с Испанией вышла в play-off мирового первенства по футболу. Уругвай и Саудовская Аравия, набравшие по два очка, завершили выступление на турнире.
Сборные Франции и Норвегии прошли дальше из группы I. На третьем месте в квартете расположился Сенегал. Он сохраняет шансы на выход в play-off.