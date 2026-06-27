Мэр Ростова озвучил последствия разгула стихии вечером 26 июня

По данным синоптиков, 27 июня в Ростовской области ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20−23 метров в секунду. В связи с этим возрастает риск падения деревьев, повреждений линий электропередач и подтопление низменных участков.