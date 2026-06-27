Мэр Ростова озвучил последствия разгула стихии вечером 26 июня

Обрушившийся на Ростов-на-Дону сильный ветер с дождем вечером 26 июня повалил в городе десятки деревьев, а также затопил низменные части местности. Было обесточено несколько жилых районов.
«Ливень с градом и сильным ветром спровоцировал падение 37 деревьев, а также веток и одно подтопление», — сообщил глава города Александр Скрябин.
Кроме того пострадал один человек, который с травмами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
К ликвидации последствий разгула были привлечены шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад от администраций районов города и сотрудники ресурсоснабжающих организаций.
По данным синоптиков, 27 июня в Ростовской области ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20−23 метров в секунду. В связи с этим возрастает риск падения деревьев, повреждений линий электропередач и подтопление низменных участков.
Стихия повалила в Ростове-на-Дону 37 деревьев. Фото: max.ru/SkryabinAlexander.