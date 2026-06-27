В субботу, 27 июня, в Перми вновь откроется «Музыкальный квартал». (0+) В этот раз проект будет посвящен Дню молодежи. События «Музыкального квартала» традиционно развернутся на улице Пермской, в квартале между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской. Поэтому весь день с 8 утра до 23 часов движение на этом участке улицы будет закрыто.